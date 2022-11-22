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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Алиев обсудили безопасность на армяно-азербайджанской границе

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайтах Кремля и президента Азербайджана.

«Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне», — говорится в сообщении Кремля.

Главы государств также подчеркнули важность продолжения работы в трехстороннем формате над обеспечением безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлением транспортных связей на Южном Кавказе. Президенты затронули перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере.

Лидеры Азербайджана и России последний раз созванивались 17 ноября. Тогда они обсудили «отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях».

31 октября Путин и Алиев общались в Сочи. Президент России также провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Состоялась и трехсторонняя встреча: стороны согласовали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе после сентябрьского обострения, в котором с армянской стороны погибли или пропали без вести более 200 человек, а с азербайджанской — 80. В заявлении Ереван и Баку обязались отказаться от применения силы.

После встречи в Сочи Армения и Азербайджан снова обвиняли друг друга в обстрелах.

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Ильхам Алиев Владимир Путин телефонные разговоры Азербайджан

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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