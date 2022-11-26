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Министры энергетики ЕС обсудят потолок цен на газ 13 декабря

Министры энергетики ЕС обсудят потолок цен на газ 13 декабря

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, пройдет 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела в Twitter.

«Недавно я прилетел из Брюсселя, где руководил двумя важными советами министров. При этом сегодня нам наконец удалось согласовать дату следующего внеочередного Совета по энергетике, на котором мы обсудим предложения по ограничению цены на газ. Мы с коллегами снова встретимся 13 декабря», — написал он.

Предыдущее заседание прошло 24 ноября, однако страны не смогли прийти к общему мнению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда предположил, что следующая встреча состоится 13 декабря. По его словам, соглашения достичь не удалось, поскольку значительная часть стран-членов, включая Венгрию, отстаивали точку зрения, что «нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка».

По данным Politico, министры достигли неофициального соглашения о наименее спорных элементах пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться насчет итогового механизма.

Как писала La Repubblica, по плану ЕС, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее десяти дней. По данным издания, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены.

За введение предельных цен на российский газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что странам ЕС удалось заполнить хранилища на 80% даже раньше, чем было запланировано. Однако итогового соглашения достичь не удалось. По данным FT, за введение ценового потолка для всех поставщиков, а не только из России выступили минимум десять стран ЕС.

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На фоне нехватки газа в Европе выросли цены на энергоресурсы и продукты. Жителей призвали готовиться к тяжелым зимам.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам.

Теги
цены на газ Евросоюз
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