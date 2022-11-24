Трейдеры оценили убытки в случае введения ЕС потолка цен на газ

Если Евросоюз решит ввести предельные цены на газ, трейдеры понесут дополнительные убытки в размере $33 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, направленные Еврокомиссии.

В сообщении биржи говорится, что энерготрейдерам «придется выплатить эту сумму в виде маржинальных платежей». Такая оценка охватывает как начальную маржу, которая защищает контрагентов от риска дефолта, так и вариационную, которая покрывает колебания ежедневных рыночных цен.

Как отмечается в документе, производители и трейдеры, которые полагаются на нидерландский газовый хаб TTF, могут столкнуться с 80-процентным ростом платежей на страховку для обеспечения своих сделок. По мнению ICE, такое значительное увеличение может «дестабилизировать рынок».

22 ноября Еврокомиссия опубликовала предложения по введению предельной цены на природный газ для защиты от чрезмерных скачков цен на энергоноситель. Согласно предложению, механизм вступит в силу при двух условиях: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до €275 за мегаватт в час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу) в течение двух недель и расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на €58 евро за мегаватт в час в течение десяти дней.

Как отмечал Bloomberg, вопрос установления лимита обсуждался несколько месяцев, в итоге предложенная величина значительно превышает нынешний уровень цен (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указывает агентство. Введение потолка необходимо, чтобы в дальнейшем избежать резких скачков цен, что связано в том числе с проблемами, касающимися поставок газа из России.

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