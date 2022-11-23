La Repubblica узнала, что ЕС может отложить введение потолка цен на газ

La Repubblica: ЕС может отложить решение по потолку цен на газ до декабря

Издание указывает, что по плану ЕС, потолок цен должен начать действовать при условиях, которые до сих пор не были выполнены. Министры ЕС намерены доработать проект и отложить итоговое решение до декабря, пишет La Repubblica

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министры по энергетической безопасности стран Евросоюза, вероятно, не смогут достичь соглашения по ограничению цен на российский газ на встрече 24 ноября, поэтому принятие решения могут отложить до следующего саммита, который состоится 19 декабря. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, понятие потолка цен в нынешнем предложении фактически отсутствует, а условия для его введения еще не были соблюдены. Так, по плану ЕС, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее 10 дней.

Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно, а принятие проекта в нынешнем виде может вызвать рост цен на газ в Европе.

За введение предельных цен на российских газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она отметила, что странам ЕС удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано. Однако итогового соглашения достичь не удалось. По данным FT, за ведение ценового потолка для всех поставщиков, а не только из России, выступило как минимум десять стран ЕС.

На фоне нехватки газа в Европе выросли цены на энергоресурсы и продукты. Еврокомиссия предупредила жителей стран ЕС о предстоящих тяжелых зимах из-за энергетического кризиса.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил «перекрыт» нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — говорил глава государства.