FT: 10 стран ЕС выступают против введения «потолка цен» только на газ из России

FT узнала о желании 10 стран ЕС ввести потолок цен на газ из всех стран

Ряд стран выступает против предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ и настаивает на том, чтобы расширить меру на весь импорт. Среди таких стран — Италия, Польша и Греция

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По меньшей мере десять европейских стран настаивают на введении потолка цен на газ для всех поставщиков, а не только России, пишет Financial Times со ссылкой на чиновников.

По их словам, среди тех стран, которые выступают против предложения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничить цены только на российский газ, — Италия, Польша и Греция.

Отсутствие консенсуса в отношении предельной цены на газ означает, что это предложение, скорее всего, будет обсуждаться лишь вскользь на экстренном совещании министров энергетики в пятницу, на котором планируется согласовать меры в условиях энергетического кризиса, отмечают собеседники газеты.

При этом в ЕС предупреждают, что введение потолка цен, вероятно, приведет к прекращению поставок российского газа.

«Откровенно говоря, русские, вероятно, примут ответные меры», — сказал Financial Times главный советник премьер-министра Греции по энергетике Никос Цафос.

По мнению министра энергетического перехода Италии Роберто Чинголани, Европа должна установить «разумную цену», при этом он выступает за ограничение цен на весь газ.

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В то же время, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, «все боятся эффекта домино».

Предложение, скорее всего, потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС, поскольку это будет рассматриваться как санкции, говорят чиновники. Венгрия, Австрия и Нидерланды не поддерживают потолок цен на весь газ.

Сторонники ограничения цены на весь импортируемый газ предлагают установить ее выше текущих цен в Азии и США, чтобы у международных трейдеров был стимул поставлять в Европу.

Похожее предложение высказывал, в частности, премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Если ЕС установит предельную цену на 5% выше, чем в Азии, «все трейдеры в мире все равно будут продолжать продавать Европе, потому что вы все равно получите цену более привлекательную, чем в Азии», отмечал де Кро.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вместе с тем убежден, что ограничение цены на российский газ противоречит интересам как Венгрии, так и всей Европы и приведет к прекращению поставок.

В начале сентября глава Еврокомиссии не исключила, что ввести потолок цен на российских газ предложат на европейском уровне. Она поддержала ценовые ограничения.

6 сентября издание Politico писало, что в ЕК обдумывают ограничение цены на газ €50 за мегаватт-час, но призвали готовиться к тому, что Москва в ответ перестанет его поставлять. Позднее Politico сообщило, что фон дер Ляйен предложила пять мер для разрешения энергетического кризиса, в том числе установление предельной цены на российский газ. Эти меры министры энергетики Евросоюза должны обсудить на экстренном совещании в пятницу.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил перекрытием нефти и газа для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни-мерзни, волчий хвост», — сказал Путин.