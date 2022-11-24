ЕС отложил обсуждение потолка цен на российский газ на декабрь

Министры энергетики ЕС отложили решение о потолке цен на газ до декабря, сообщил глава венгерского МИДа. Россия неоднократно заявляла, что перестанет поставлять энергоресурсы странам, «принимающим политические решения» о потолке

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Министры энергетики Евросоюза на заседании 24 ноября не смогли договориться насчет потолка цен на российский газ. Следующая встреча состоится, предположительно, 13 декабря, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Сегодня на заседании не было принято решение, которое отвечало бы общим целям Еврокомиссии, потому что значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка», — сказал он.

Глава венгерского МИДа сообщил, что высказанные на встрече предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы.

Как уточняет Politico, министры достигли неофициального соглашения о наименее спорных элементах пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться насчет итогового механизма. Представители Бельгии, Испании, Италии, Польши и Греции дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока механизм не будет досконально проработан.

Ранее о том, что ЕС может отложить обсуждение до следующего саммита, написала La Repubblica. Газета отметила, что, по плану ЕС, ограничение вступает в силу, если цена газа на протяжении не менее двух недель будет превышать на Амстердамской бирже €275 за 1 МВт·ч, а разница с ценой на СПГ должна быть больше €58 не менее десяти дней. По данным издания, даже в моменты пиковых цен эти два условия не были соблюдены одновременно.

За введение предельных цен на российский газ в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что странам ЕС удалось заполнить хранилища на 80% даже раньше, чем было запланировано. Однако итогового соглашения достичь не удалось. По данным FT, за введение ценового потолка для всех поставщиков, а не только из России выступили минимум десять стран ЕС.

На фоне нехватки газа в Европе выросли цены на энергоресурсы и продукты. Еврокомиссия предупредила жителей о предстоящих тяжелых зимах.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам. «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал он.