H&M закрыла 80% магазинов в России

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Шведская H&M закрыла 80% торговых точек в России, а 30 ноября планирует прекратить работу флагманского магазина на Тверской улице, сообщили ТАСС в компании.

«На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146», — сказали в пресс-службе ретейлера.

РБК направил запрос в H&M.

В начале ноября H&M объявила, что планирует уйти с российского рынка до конца года, распродав оставшиеся запасы товаров и закрыв все магазины. На тот момент, как заявили в компании агентству Direkt, было закрыто более 30 из 172 торговых точек компании.

В H&M Group помимо одноименного бренда одежды входят марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket.

В начале марта компания приостановила деятельность в России из-за боевых действий на Украине, а в июле объявила об уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». В августе ретейлер вновь открыл свои магазины, чтобы распродать товарные остатки.

Теперь компания ищет покупателя на свой бизнес в России, рассчитывая продать распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды почти на 170 магазинов в 65 городах, писал «Коммерсантъ». В Минпромторге говорили, что новым владельцем может стать компания из дружественной страны.

По словам источника «Коммерсанта», в ряде локаций в Москве ретейлер продлил договоры аренды до конца года. В частности, ретейлер оплатил аренду за флагманский магазин H&M в Москве на девять месяцев вперед. По данным газеты, компания планировала закрыть магазины в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября, а в центральной части России сворачивать деятельность сначала наименее рентабельных точек.