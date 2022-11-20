Остатки товаров ушедших из России H&M и IKEA продадут маркетплейсы Почему онлайн-продавцы развернули борьбу за товарные остатки

Маркетплейсы наряду с аутлетами становятся главными бенефициарами ухода из России западных брендов. Продажа товаров ушедших IKEA, Zara, H&M и Uniqlo становится для них возможностью привлечь покупателей с помощью дефицитного товара

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В пятницу, 18 ноября, сразу два крупных российских маркетплейса объявили, что начнут продавать товары ушедших из России западных компаний. Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи одежды шведского холдинга H&M, а «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе товарных запасов российского подразделения IKEA — они появятся в продаже до конца года.

Какие товары H&M продает Ozon

На площадке Ozon продается оригинальная продукция шведской компании, заверили в пресс-службе маркетплейса. В продаже — женская, мужская и детская одежда под брендом H&M, ее продажи маркетплейс осуществляет самостоятельно. «Качество подтверждается всеми необходимыми документами. Поставки осуществляются в полном соответствии со всем применимым законодательством», — добавил представитель Ozon.

При этом в российском H&M сообщили РБК, что с Ozon не сотрудничают.

Шведский ретейл-гигант, управляющий сетями H&M, Cos, &Other Stories, Arket, работал в России с 2009 года. В начале марта компания приостановила деятельность в России и закрыла свои розничные точки, а в июне она объявила об уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». После объявления об уходе из России H&M на время открыла магазины для распродажи товарных запасов. После распродажи оставшегося стока ретейлер окончательно планирует покинуть российский рынок — по планам, это произойдет до конца 2022 года, подтвердили РБК в российском представительстве компании. Ранее компания оценила ущерб от ухода из страны в $192 млн.

Какие товары IKEA появятся на «Яндекс.Маркете»

До конца года «Яндекс.Маркет» откроет у себя на площадке продажи 20 млн товаров шведской IKEA — «от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома», говорится в заявлении компании.

Летом площадка уже начала продавать товары от бывших поставщиков IKEA в специальном разделе «Товары ИКЕА и аналоги». Свою продукцию в этом разделе начали предлагать, в частности, казахстанская «АГФ-Групп», фабрика Askona и комбинат «Шуйские ситцы». В целом, согласно данным, которые приводил Минпромторг, с продавцом мебели и товаров для дома в России сотрудничали более 30 российских предприятий.

Так же как и H&M, IKEA приостановила работу в марте 2022 года. В конце июня материнская компания сетей IKEA и «Мега» — нидерландский холдинг Ingka Group — сообщила, что пока не видит условий для возвращения в Россию и изучает варианты, что делать с 17 закрытыми мебельными магазинами IKEA. Собственные российские производства компания выставила на продажу, среди претендентов на ее активы лесопромышленный холдинг Segezha Group АФК «Система».

Как маркетплейсы стали бенефициарами ухода западных брендов

Ранее в ноябре «Яндекс.Маркет» выкупил остатки товаров приостановившего работу в России французского спортивного ретейлера Decathlon. А оригинальную продукцию Uniqlo, также закрывшего магазины в России, теперь реализует fashion-маркетплейс Lamoda. Летом этого года продажу части марок приостановившего работу в России испанского холдинга Inditex открыл маркетплейс Wildberries. На площадке продаются вещи брендов Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear.

Борьба за товарные запасы приостановивших работу и ушедших с российского рынка марок важна для маркетплейсов, объясняет гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Рыночная ситуация изменилась, и идет конкуренция за товар, который поможет компаниям сформировать уникальное предложение», — объясняет эксперт.

Большинство маркетплейсов уже реализовали задачу «дать потребителю комплексную корзину», а эксклюзивные бренды станут для них дополнительным каналом трафика, добавляет Бурмистров. «Это, по сути, своеобразные инвестиции в маркетинг, можно залить деньги в рекламу, но уникальный товар, который невозможно больше купить у компании-производителя, еще более эффективен», — резюмирует эксперт.

Схожее преимущество получили крупнейшие российские аутлеты. Предлагая коллекции одежды и обуви прошлых сезонов по сниженным ценам брендов, которые закрыли магазины в обычных торговых центрах, аутлеты смогли нарастить выручку, несмотря на падение трафика.

Поскольку H&M не подтверждает сотрудничество с Ozon по продаже собственных товарных запасов, Бурмистров полагает, что это мог быть как частичный выкуп оставшихся у российских магазинов товаров, так и параллельный импорт. «Ретейлер еще не закончил собственную распродажу стока, и пока нет смысла полностью передавать товар кому-то из игроков, но совершенно точно, когда они ее закончат и зафиксируют остатки, будут договариваться о продажах через другие каналы», — рассуждает эксперт.

Ввозить в Россию товары ушедших брендов без согласия их правообладателей российский Минпромторг разрешил в апреле 2022 года в ответ на все экспортные санкции ЕС, США и ряда других стран. В рамках этой меры в Россию разрешен параллельный импорт товаров из специального перечня, в том числе товары легкой промышленности — эта продукция, как рассказывали в министерстве, стала одной из самых популярных в параллельном импорте наряду с автомобилями и автомобильными запчастями, бытовой техникой и электроникой.