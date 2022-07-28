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Минпромторг подтвердил планы H&M по продаже бизнеса в России

По данным министерства, покупателем бизнеса H&M может быть компания из дружественных стран. Ранее шведский бренд оценивал ущерб от ухода из России в $192 млн
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Шведская H&M Group, в середине июля объявившая об уходе из России, ищет покупателя своих активов в стране. Данную информацию, о которой ранее сообщил «Коммерсантъ», подтвердил Минпромторг.

По данным газеты, компания рассчитывает продать распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды на около 170 магазинов в 65 городах.

Министерство подтвердило информацию, уточнив, что новым владельцем бизнеса может быть компания из дружественных стран. «Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, принимающим решения о приобретении активов покидающих рынок компаний», — сказано в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что компании вряд ли удастся продать весь бизнес целиком с учетом того, что она остановила поставки. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что, скорее всего, H&M будет распродавать товар и пакетами реализовывать права аренды, например по форматам или городам.

Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько также полагает, что компания вряд ли найдет покупателя без сохранения поставок. В теории H&M могла бы найти покупателя на запасы продукции, но только при условии значительного дисконта, уточнила она.

«Коммерсантъ» узнал о поиске H&M покупателя на российский бизнес
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Фото:Анатолий Мальцев / ЕРА / ТАСС

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H&M приостановила продажи в магазинах в России в начале марта. К середине июля компания объявила о решении уйти с российского рынка из-за невозможности продолжать вести бизнес, «учитывая текущую ситуацию». Компания оценила ущерб от ухода из России в $192 млн.

Глава ретейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько подсчитала для РБК, что после закрытия магазинов освободится около 340 тыс. кв. м торговых помещений. По информации «Коммерсанта», их собственники подали к компании иски, в том числе из-за упущенной выгоды, на общую сумму 563 млн руб.

При этом в августе магазины сети временно откроются для распродажи оставшихся товаров. Во время распродажи товары будут продаваться по полной стоимости, подчеркивали в компании. Онлайн-заказы работать не будут.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
H&M санкции продажа бизнеса Минпромторг
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