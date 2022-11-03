Шведский ретейлер H&M объявил о планах закрыть все магазины в России до конца года

H&M заявила о планах закрыть все магазины в России до конца года

К концу сентября в России закрылись более 30 из 172 магазинов компании. К концу этого года она планирует закрыть все точки. Пока H&M распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на бизнес в России

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Шведский ретейлер H&M к концу года планирует распродать оставшиеся запасы товаров и закрыть все магазины в России, на данный момент закрыты более 30 из 172 точек, заявили агентству Direkt в пресс-службе компании. Сообщение опубликовал новостной портал Swedbank.

«Мы следуем нашему плану, и в настоящее время у нас все еще есть ряд магазинов, временно открытых для продажи оставшихся запасов. Закрытие магазинов происходит постепенно, как и планировалось, и мы рассчитываем закрыть наши последние магазины до конца года. Как мы уже сообщали ранее, мы хотим, чтобы закрытие наших операций в стране осуществлялось ответственным образом», — говорится в сообщении.

В H&M Group помимо одноименного бренда одежды входят марки COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket.

В начале марта H&M приостановила деятельность в России в связи с началом боевых действий на Украине, а в июне объявила об уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». С августа компания вновь открыла свои магазины, чтобы распродать товарные остатки.

Теперь ретейлер ищет покупателя на свой бизнес в России, рассчитывая продать распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды на около 170 магазинов в 65 городах, писал «Коммерсантъ». В Минпромторге говорили, что новым владельцем может стать компания из дружественной страны.

Пока же, по данным «Коммерсанта», H&M оплатила аренду на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы и согласилась выплатить многочисленные штрафы и пени за неведение торговой деятельности владельцу торгового центра «Колумбус». По словам источника издания, в ряде локаций в Москве ретейлер продлевает договоры аренды до конца года. В то же время компания закрывает магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, а в центральной части России будет сворачивать деятельность сначала наименее рентабельных точек.