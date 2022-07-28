«Коммерсантъ» узнал о поиске H&M покупателя на российский бизнес

Компания продает распределительный центр, запасы товаров, а также права аренды на примерно 170 магазинов в 65 городах

Шведская H&M Group, в середине июля объявившая об уходе из России, ищет покупателя своих активов в стране, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, в портфель входят распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн, права аренды на около 170 магазинов в 65 городах (из них 40% действуют до 2050 года, 50% — до 2030–2050 годов).

Источник издания, знакомый с предложением H&M, сообщил, что его заинтересовала возможность покупки распределительного центра и прав аренды нескольких десятков магазинов. Он подчеркнул, что компания заключала договоры аренды на очень хороших условиях.

Скорее всего, предложения о покупке бизнеса H&M получили крупные российские ретейлеры, управляющие сотнями магазинов, предположил источник «Коммерсанта» на рынке.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что компании вряд ли удастся продать весь бизнес целиком с учетом того, что она остановила поставки. Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев полагает, что, скорее всего, H&M будет распродавать товар и пакетами реализовывать права аренды, например, по форматам или городам.

Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько также полагает, что компания вряд ли найдет покупателя без сохранения поставок. В теории H&M могла бы найти покупателя на запасы продукции, но только при условии значительного дисконта, уточняет она.

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Продажи в магазинах H&M в России остановлены с начала марта. К середине июля компания приняла решение уйти с российского рынка из-за невозможности продолжать вести бизнес в России, «учитывая текущую ситуацию», уточняла она.

При этом в августе магазины сети временно откроются для распродажи оставшихся товаров. Во время распродажи товары будут продаваться по полной стоимости. подчеркивали в компании. Онлайн-заказы работать не будут.