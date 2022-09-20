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«Коммерсантъ» узнал детали плана H&M по уходу из России

Первыми ретейлер планирует закрыть магазины за Уралом, а порядок сворачивания точек в центральной части России будет определяться их рентабельностью
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Шведский ретейлер H&M (также управляет брендами Monki, Weekday, Cos и Other Stories) до конца октября планирует закрыть магазины в Сибири и на Дальнем Востоке, со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

В центральной части страны сеть будет сворачивать постепенно, закрывая сначала наименее рентабельные магазины, уточнил один из собеседников. В пресс-службе H&M не ответили на запрос издания.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

H&M вышла на российский рынок в 2009-м. К началу текущего года компания управляла почти 170 офлайн-магазинами. Из них за Уралом, по данным CORE.XP, работает около 20 точек.

В марте ретейлер приостановил продажи в России, в том числе онлайн, а в июне объявил об уходе с российского рынка в связи с «операционными проблемами и непредсказуемым будущим». С августа он вновь открыл свои магазины, чтобы распродать товарные остатки.

Ущерб от закрытия российского бизнеса H&M оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, или около 11,2 млрд руб. по текущему курсу. По данным СПАРК, в прошлом году ООО «Эйч энд Эм» получило почти 71,6 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 6,9 млрд руб.

Теперь компания ищет покупателя на свой бизнес в России, рассчитывая продать распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью $210 млн (более 12 млрд руб.) и права аренды на около 170 магазинов в 65 городах, сообщал «Коммерсантъ». В Минпромторге уточнили, что новым владельцем может стать компания из дружественной страны.

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Пока же H&M оплатила аренду на девять месяцев вперед за свой флагманский магазин в галерее «Актер» в центре Москвы и согласилась выплатить многочисленные штрафы и пени за неведение торговой деятельности владельцу торгового центра «Колумбус», выяснил «Коммерсантъ». По словам источника издания, в ряде локаций в Москве ретейлер продлевает договоры аренды до конца года.

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