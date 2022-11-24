Постпред России заявил, что МАГАТЭ известны виновники обстрелов ЗАЭС

Постпред в Вене Ульянов: МАГАТЭ знает виновников обстрела ЗАЭС, но не говорит об этом

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС знают, какая из сторон конфликта обстреливает станцию, но не говорят об этом. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«На станции сейчас находятся четыре сотрудника МАГАТЭ, они отлично знают, откуда ведется огонь. Но гендиректор [Рафаэль Гросси] пока воздерживается от четких заявлений, возможно, в силу отсутствия атрибутивных функций в мандате и в уставе МАГАТЭ, то есть функции определения виновной стороны в подобных ситуациях», — предположил Ульянов.

Постпред отметил, что пребывание экспертов международного агентства на ЗАЭС «имеет широкую политическую поддержку» и никто не ставил под сомнение целесообразность их присутствия там. Размещение экспертов МАГАТЭ на станции «обеспечивает им большую безопасность, чем в случае, если бы они проживали в гостинице в городе-спутнике Энергодаре», который регулярно обстреливают, считает Ульянов. Он подчеркнул, что Москва готова принять все меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников агентства, но наличие на территории ЗАЭС международного персонала «украинскую сторону не останавливает от обстрелов».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность.

С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга.

20 ноября Минобороны России сообщило, что в тот день и накануне украинские войска вновь обстреляли территорию электростанции. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа отмечал, что в эти дни атомная станция попала под самые интенсивные обстрелы, а глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии.

Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции и пообещал снова посетить Россию, Украину и саму АЭС. Он подчеркнул, что сейчас проект создания зоны безопасности вокруг станции важнее чем когда-либо прежде.

23 ноября Гросси обсудил создание безопасной зоны на ЗАЭС с главой «Росатома». МИД России подтвердил, что продолжает консультации с МАГАТЭ по этому вопросу.