В МИДе заявили о консультациях с МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россия продолжает вести консультации с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Об этом сказал замглавы МИДа Сергей Рябков на брифинге перед конференцией по биологическому и химическому оружию.

«Да, мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Буквально вчера очередная встреча на этот счет прошла между российской делегацией, которую возглавлял гендиректор Росатома Алексей Лихачев, и гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», — заявил Рябков. Он подчеркнул, что принять решение о создании защитной зоны вокруг станции следует «оперативно». В обстрелах ЗАЭС он обвиняет украинскую сторону.

23 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегация «Росатома», которую возглавлял Алексей Лихачев, встретились в Стамбуле. Как сообщалось на сайте госкорпорации, стороны провели «консультации по оперативным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС на Украине, и по срочному созданию охранной зоны ядерной безопасности». Ранее Лихачев говорил, что Киев допускает «небольшой ядерный инцидент», поскольку на станции существует риск атомной аварии.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с конца февраля. В начале октября, после того как Запорожская область вошла в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность и обеспечить безопасность ее объектов. С начала военной спецоперации ЗАЭС подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ предложил создать вокруг станции безопасную зону и обсуждает этот вопрос с обеими сторонами конфликта.