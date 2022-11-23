«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до -55%
Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 62,18 (+0,05) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 60,66 (-0,08) Инвестиции, 22 ноя, 15:55
Продавцы предупредили о нехватке и подорожании импортных новогодних елок Бизнес, 10:07
SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon 9 с европейским спутником. Видео Технологии и медиа, 10:05
Как дискаунтер «Победа» за один год открыл 123 новых магазина. Кейс РБК и СберАналитика, 10:03
Почему рынок роскоши растет вопреки рецессии — Financial Times Pro, 10:03
В Иерусалиме произошли два взрыва. Видео с места Общество, 09:56
Инвесторы за день потеряли почти $2 млрд на инвестициях в биткоин Крипто, 09:56
В Приморье более 80% мобилизованных получили региональную выплату Общество, 09:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ГИБДД отчитались о снижении показателей аварийности Авто, 09:54
ЦИАН назвал города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Какие семь вариантов продолжения карьеры Роналду назвали журналисты Спорт, 09:41
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 09:40
Как банки из России ищут новые «финансовые маршруты» в Турции и Индии Pro, 09:33
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 09:28
«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС Политика, 09:24
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС

«Росэнергоатом»: на ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ получили повреждения емкости с дистиллятами
Интенсивные обстрелы Запорожской АЭС привели к нерадиоактивной утечке, угрозы безопасности пока нет, заключили ранее в МАГАТЭ. В «Росэнергоатоме» сочли, что все инциденты вкупе формируют «совершенно другую оценку ущерба и рисков»
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В результате обстрелов Запорожской АЭС были повреждены емкости с дистиллятами, находящиеся между четвертым и пятым энергоблоком, их используют для «обмыва определенных узлов и агрегатов», заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, украинские военные «часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции», эти повреждения в МАГАТЭ сочли нерадиоактивной утечкой.

«Каждый этот инцидент в отдельности может быть и не критичен, но в совокупности формирует совершенно другую оценку ущерба и рисков», — подчеркнул Карчаа.

Карчаа отмечал прежде, что 19 и 20 ноября атомная станция попала под самые интенсивные обстрелы.

Об обстрелах АЭС в эти дни говорил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, указав, что произошедшее стало «одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы». По его мнению, создание зоны безопасности вокруг объекта сейчас необходимо больше, чем когда-либо прежде: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!»

Эксперты организации вечером 21 ноября сочли, что в результате обстрелов, несмотря на их интенсивность, ключевое оборудование не пострадало, угрозы ядерной безопасности нет. При этом, отметили они, выявлены значительные повреждения на территории АЭС, пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Несколько ударов пришлось по дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции и трубопроводу со сжатым воздухом.

Читайте на РБК Pro
120 лет — предел жизни человека. Какие привычки могут отодвинуть старость
«Детский мир» собрался уйти с биржи. Кто может последовать за ним
Топ-5 самых привлекательных юрисдикций для открытия бизнеса в 2023 году
Какие три уязвимости Netflix, Uber и Snap могут привести к катастрофе

Российская и украинская стороны регулярно выдвигают встречные обвинения в обстрелах Запорожской АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать вокруг станции зону безопасности, эту инициативу Гросси затем обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине октября глава МАГАТЭ был оптимистично настроен по этому вопросу, допустив, что вопрос будет согласован до конца года, однако к концу месяца заявил об отсутствии прогресса и фрустрации. «Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — обратился он к сторонам конфликта.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области Украины. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000, первый из которых был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская АЭС Запорожская область «Росэнергоатом» МАГАТЭ
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter