«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС

Интенсивные обстрелы Запорожской АЭС привели к нерадиоактивной утечке, угрозы безопасности пока нет, заключили ранее в МАГАТЭ. В «Росэнергоатоме» сочли, что все инциденты вкупе формируют «совершенно другую оценку ущерба и рисков»

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В результате обстрелов Запорожской АЭС были повреждены емкости с дистиллятами, находящиеся между четвертым и пятым энергоблоком, их используют для «обмыва определенных узлов и агрегатов», заявил ТАСС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, украинские военные «часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции», эти повреждения в МАГАТЭ сочли нерадиоактивной утечкой.

«Каждый этот инцидент в отдельности может быть и не критичен, но в совокупности формирует совершенно другую оценку ущерба и рисков», — подчеркнул Карчаа.

Карчаа отмечал прежде, что 19 и 20 ноября атомная станция попала под самые интенсивные обстрелы.

Об обстрелах АЭС в эти дни говорил и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, указав, что произошедшее стало «одним из самых серьезных подобных инцидентов на объекте за последние месяцы». По его мнению, создание зоны безопасности вокруг объекта сейчас необходимо больше, чем когда-либо прежде: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!»

Эксперты организации вечером 21 ноября сочли, что в результате обстрелов, несмотря на их интенсивность, ключевое оборудование не пострадало, угрозы ядерной безопасности нет. При этом, отметили они, выявлены значительные повреждения на территории АЭС, пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Несколько ударов пришлось по дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции и трубопроводу со сжатым воздухом.

Российская и украинская стороны регулярно выдвигают встречные обвинения в обстрелах Запорожской АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать вокруг станции зону безопасности, эту инициативу Гросси затем обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В середине октября глава МАГАТЭ был оптимистично настроен по этому вопросу, допустив, что вопрос будет согласован до конца года, однако к концу месяца заявил об отсутствии прогресса и фрустрации. «Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — обратился он к сторонам конфликта.