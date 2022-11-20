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Военная операция на Украине ,  
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Глава МАГАТЭ пообещал приехать в Россию и на Украину

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал посетить Украину, Россию и Запорожскую АЭС
Необходимо добиться успеха в создании защитной зоны для Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ&nbsp;Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: Reuters)

Глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал посетить Россию и Украину, а также снова отправиться на Запорожскую АЭС. Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV.

«Украину обязательно, Россию обязательно и Запорожскую АЭС — тоже да. Сейчас необходимо добиться успеха в создании защитной зоны для станции», — сказал он, отвечая на вопрос планирует ли он в ближайшее время снова посетить Запорожскую АЭС или Украину.

Глава организации также рассказал, что обсуждал ЗАЭС с президентами России и Украины. «Я сказал Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, что необходимо защитить станцию», — добавил он.

Ранее Гросси заявил, что получил от команды МАГАТЭ на Запорожской АЭС данные об обстрелах вечером 19 ноября, а также утром 20-го, и назвал произошедшее совершенно не допустимым. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — заявил глава МАГАТЭ.

Запорожская АЭС находится в городе Энергодар в Запорожской области. Ранее станция неоднократно подверглась обстрелам. В сентябре ее посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Часть сотрудников организации осталась на станции на постоянной основе. 

19 ноября в «Росэнергоатоме» заявили о 12 ударах по ЗАЭС со стороны ВСУ и сообщили, что снаряды упали на территорию самой станции, а не окружающей ее промзоны, причем шесть попали по брызгальному бассейну, который выполняет функцию охлаждения АЭС, два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов.

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20 ноября российское Минобороны сообщило, что утром ВСУ снова обстреляли территорию станцию. Там указали, что восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса № 2.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Военная операция на Украине обстрелы
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