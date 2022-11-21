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Глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС
Фото: Дмитрий Смольенко / Global Look Press
Фото: Дмитрий Смольенко / Global Look Press

На Запорожской АЭС (ЗАЭС) существует риск атомной аварии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», — сказал Лихачев.

19 ноября украинские силы впервые с сентября нанесли 12 ударов по ЗАЭС, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его данным, шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который является частью системы для охлаждения станции, два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов, еще три — в район КПП-2. Позже обстрел подтвердили и в российском Минобороны.

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции. Чтобы обеспечить создание защитной зоны для Запорожской АЭС, Гросси заявил, что приедет в Россию и на Украину и посетит саму станцию.

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Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную ответственность.

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ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.

Теги
Запорожская АЭС Алексей Лихачев «Росатом»
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