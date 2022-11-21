Глава «Росатома» предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС (ЗАЭС) существует риск атомной аварии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.
«Мы информируем мировое сообщество, что станция поставлена на риск атомной аварии, и очевидно, что Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент. Большой или небольшой, радиоактивность у Киева спрашивать не будет», — сказал Лихачев.
19 ноября украинские силы впервые с сентября нанесли 12 ударов по ЗАЭС, заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его данным, шесть снарядов попали по брызгальному бассейну, который является частью системы для охлаждения станции, два — в квадрат сухого хранилища ядерных отходов, еще три — в район КПП-2. Позже обстрел подтвердили и в российском Минобороны.
После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции. Чтобы обеспечить создание защитной зоны для Запорожской АЭС, Гросси заявил, что приедет в Россию и на Украину и посетит саму станцию.
Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную ответственность.
ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга.