Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» безопасную зону на ЗАЭС

Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с делегацией «Росатома», которую возглавлял глава госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщается в Twitter МАГАТЭ.

Стороны провели «консультации по оперативным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС на Украине, и по срочному созданию охранной зоны ядерной безопасности». Они подробно обсудили обстановку на станции и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности, говорится на сайте «Росатома».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность и обеспечить безопасность ее объектов. Станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ предлагает создать вокруг АЭС безопасную зону и обсуждает этот вопрос с украинской и российской сторонами.

20 ноября Минобороны России сообщило, что в тот день и накануне украинские войска вновь обстреляли территорию электростанции. Лихачев после этого предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. Россия «информирует мировое сообщество» о том, что Киев считает допустимым «небольшой ядерный инцидент», заявил он.

Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции и пообещал снова посетить Россию, Украину и саму АЭС.