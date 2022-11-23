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Военная операция на Украине ,  
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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой «Росатома» безопасную зону на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси обсудил с главой «Росатома» Лихачевым создание безопасной зоны на ЗАЭС
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Lisa Leutner / Reuters)

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с делегацией «Росатома», которую возглавлял глава госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом сообщается в Twitter МАГАТЭ.

Стороны провели «консультации по оперативным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС на Украине, и по срочному созданию охранной зоны ядерной безопасности». Они подробно обсудили обстановку на станции и роль миссии МАГАТЭ в обеспечении безопасности, говорится на сайте «Росатома».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность и обеспечить безопасность ее объектов. Станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Глава МАГАТЭ предлагает создать вокруг АЭС безопасную зону и обсуждает этот вопрос с украинской и российской сторонами.

20 ноября Минобороны России сообщило, что в тот день и накануне украинские войска вновь обстреляли территорию электростанции. Лихачев после этого предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС. Россия «информирует мировое сообщество» о том, что Киев считает допустимым «небольшой ядерный инцидент», заявил он.

Гросси потребовал немедленно остановить обстрелы станции и пообещал снова посетить Россию, Украину и саму АЭС.

Теги
МАГАТЭ Рафаэль Гросси Алексей Лихачев «Росатом» Запорожская АЭС
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Ваш доход
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0%
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