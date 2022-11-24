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Лаврентьев исключил переброску российских войск из Сирии на Украину

Спецпредставитель Путина: необходимости отправки войск России из Сирии на Украину нет
Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press
Фото: Вадим Савицкий / Global Look Press

Необходимости перебрасывать российские войска из Сирии в зону военных действий на Украине после включения в состав России новых субъектов нет, заявил в интервью РИА Новости специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«В этом нет необходимости, потому что у нас в Сирии находится ограниченный воинский контингент, он не такой большой по численности, и как вы знаете, он не принимает участие непосредственно в боевых действиях», — сказал он. По его словам, российские силы помогают сирийским частям и консультируют их.

Лаврентьев добавил, что военная операция на Украине не повлияет на присутствие России в Сирии. Поддержка сирийского правительства в борьбе с терроризмом со стороны Москвы продолжится, заверил он.

Спецпред отметил, что Россия на 19-й международной встрече по Сирии, которая проходила в Казахстане 22-23 ноября, также обсуждала с турецкой, иранской и сирийской делегациями операцию Турции. По словам Лаврентьева, заверений от турецкой стороны, что она не будет проводить в Сирии наземную операцию, Москва не получила, но возможность отказа Турции от такого шага сохраняется. Он добавил, что Россия готова оказать Анкаре и Дамаску посредническую помощь в организации переговоров. 

20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. Турецкое Минобороны назвало целью предотвращению терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ. Объявлению спецоперации предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек, десятки пострадали. Анкара возложила ответственность за произошедшее на РПК. 

В ходе операции турецкие вооруженные силы нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. Эрдоган допустил, что действия Анкары в Сирии не ограничатся только воздушными ударами, возможно и проведение наземной операции. Он добавил, что Анкара может привлечь сухопутные войска, включая солдат и танки. 

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По словам Эрдогана, Россия и США не выполнили свои обязательства по созданию безопасной зоны у южных границ Турции в Сирии. Он напомнил о соглашении с Москвой, которая, как отметил турецкий президент, должна была «убрать террористов» оттуда. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали», — сказал Эрдоган. 

Речь идет о соглашении 2019 года, подписанном в Сочи. Среди прочего в документе говорилось о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Комментируя слова Эрдогана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в позициях Москвы и Анкары по ситуации в Сирии есть «определенные нюансы» и разногласия, однако партнерские отношения двух стран позволяют открыто и конструктивно их обсуждать. Лаврентьев заверил, что Москва будет призывать Анкару к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей сирийской территории.

Теги
Сирия Военная операция на Украине Александр Лаврентьев
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