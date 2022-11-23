Эрдоган не исключил применение сухопутных войск Турции в Сирии

Эрдоган: Турция может привлечь к операции против курдов в Сирии сухопутные войска

Турция может привлечь к операции против курдов в Сирии свои сухопутные войска, включая солдат и танки. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия плотины в провинции Артвин, передает Anadolu.

«В течение нескольких дней мы атаковали террористов с помощью наших самолетов, артиллерийских и артиллерийских орудий. Надеюсь, мы их всех искореним как можно скорее, вместе с нашими танками, нашими солдатами», — сказал он.

Эрдоган 20 ноября приказал начать на севере Сирии и Ирака операцию «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Анкара считает ее террористической организацией. Турецкое Минобороны назвало целями операции предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Анкара считает РПК ответственной за теракт на улице Истикляль в центре Стамбула, который произошел 13 ноября Курды свою причастность к нему отрицают.

В ходе операции Вооруженные силы страны нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. Эрдоган 21 ноября допустил, что в операции могут задействовать не только воздушные силы.

Операцию, по словам Эрдогана, начали из-за невыполнения Россией собственных обязательств. «Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать об этом и что мы примем меры против террористов», — заявил президент Турции.

Речь идет о соглашении 2019 года, подписанном в Сочи. В нем содержится положение о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на критику турецкого президента, что Турции, как и другим сторонам конфликта в Сирии, следует воздержаться от мер, способных дестабилизировать «ситуацию в целом». Он обратил внимание на «нюансы» в подходах Анкары и Москвы к ситуации в Сирии и заявил, что Россия уважает обеспокоенность Турции по поводу своей безопасности,