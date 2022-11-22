Спецпредставитель Путина пообещал призвать Турцию к сдержанности в Сирии

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Москва будет призывать Анкару к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей территории Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, передает ТАСС.

«Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии», — сказал он.

Российская сторона заявила о необходимости совместной работы со всеми сторонами конфликта для решения накопившихся проблем в региона, в том числе по курдскому вопросу.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, популярной среди туристов, произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и по меньшей мере 81 пострадал, в том числе трое россиян. Турецкие власти обвинили в теракте «Рабочую партию Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией). По данным турецкой полиции, теракт совершила гражданка Сирии 1999 года рождения, она признала связи с РПК. В самой РПК опровергли причастность к теракту в Стамбуле.

В качестве ответа на теракт 20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести против РПК военную операцию. Операция проходит на севере Ирака и Сирии — в регионах проживает значительное число курдского населения. Среди целей Анкары были заявлены предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

Вооруженные силы Турции в ходе операции нанесли удары по территориям, которые «использовались террористами РПК в качестве баз для организации терактов против Турции». Накануне Эрдоган заявил, что турецкая операция не ограничится только воздушными ударами. Минобороны и Генштаб страны прорабатывают план наземной операции.

В результате турецких авиаударов по провинциям Хасак и Алеппо погибли сирийские военнослужащие, сообщало Минобороны Сирии в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации). Как отмечает агентство North Press Agency, Дамаск официально до сих пор не комментировал действия Турции на своей территории, в комментарии Минобороны о гибели военных также не дается оценка действиям Анкары.