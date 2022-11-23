Совбез ООН проведет срочное заседание по Украине

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В 00:00 по московскому времени состоится срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине. Об этом в телеграм-канале сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН.Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи В. Зеленский в нарушение правил процедуры СБ» — сообщает дипломат. По его словам, решение по допуску президента Украины Владимира Зеленского пока не было озвучено.

Последнее заседание СБ ООН по Украине прошло 16 ноября. На нем обсуждались последствия обстрелов украинских городов и возможная помощь гуманитарных миссий гражданскому населению.

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