Макрон сообщил о планах в ближайшие дни обсудить с Путиным Запорожскую АЭС

Макрон заявил о планах пообщаться с Путиным в ближайшие дни

Эмманюэль Макрон (Фото: Thomas Lohnes / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие дни, передает телеканал BFM.

«Я рассчитываю на прямой контакт с ним в ближайшие дни по вопросам, связанным с атомной энергетикой и Запорожской АЭС, после обмена мнениями по этим проблемам с главой МАГАТЭ», — заявил Макрон.

Президент Франции с начала российской спецоперации на Украине пообщался с Путиным 13 раз. Большее количество переговоров с российским лидером — 15 и 14 — провели только президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последний раз президенты Франции и России разговаривали по телефону 11 сентября. Во время беседы лидеры обсудили вопросы безопасности ЗАЭС и выразили готовность к «неполитизированному взаимодействию» по этому вопросу с участием МАГАТЭ.

15 ноября на саммите G20 в Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров провел с Макроном краткую встречу. «Была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился», — сказал министр.

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин распорядился принять АЭС в федеральную собственность.

Станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. После последних обстрелов 19 и 20 ноября Россия предупредила о риске атомной аварии на ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагает создать вокруг АЭС безопасную зону и обсуждает этот вопрос с украинской и российской сторонами. 20 ноября он потребовал немедленно остановить обстрелы станции и пообещал снова приехать в Россию и на Украину и посетить АЭС.

