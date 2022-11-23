В Москве отменили велофестиваль из-за отказа от новогодних мероприятий

Фото: Дептранс Москвы / Telegram

В Москве отменили зимний велофестиваль, запланированный на 4 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал московского департамента транспорта.

Это решение дептранс объяснил тем, что большинство москвичей проголосовало за отказ от уличных массовых мероприятий в преддверии новогодних праздников.

Проголосовать за формат празднования Нового года мэр столицы Сергей Собянин предложил жителям 16 ноября.

Этому предшествовал отказ властей Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода от украшения улиц и проведения мероприятий. Сэкономленные средства планировали направить на экипировку участников военной операции на Украине и поддержку их семей.

Неуместным устраивать праздники, когда солдаты «рискуют своими жизнями на фронте», посчитали и в Крыму. Там также отменили новогодние мероприятия и отказались от украшения городов.

В то же время в Минобороны высказались против отмены празднований и использования сэкономленных средств на обеспечение военнослужащих: по словам начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковника Виктора Горемыкина, необходимости в этом нет и у ведомства есть все необходимое для оснащения войск.

Опрос ВЦИОМа показал, что более 70% россиян поддержали бы отказ от праздничных гуляний в этом году. Тем не менее, большинство опрошенных выступило за сохранение традиционных элементов новогодних праздников в этом году, в том числе детских елок, оформления улиц и торговых центров.

18 ноября Собянин заявил, что в Москве, по итогам голосования, откажутся от фейерверков и больших уличных концертов, однако столичные улицы все же украсят.