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В Петербурге и Нижнем Новгороде решили отменить новогодние мероприятия

В Петербурге и Нижнем Новгороде решили отменить новогодние мероприятия
Сэкономленные средства власти собираются направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных в Петербурге и на поддержку семей в Нижнем Новгороде
Фото: Александр Аксаков / Getty Images
Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Власти Санкт-Петербурга решили отменить городские новогодние и рождественские мероприятия, а сэкономленные средства направить на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных, сообщается на сайте администрации города.

«На совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято решение об отмене ранее запланированных праздничных мероприятий по случаю Нового года», — говорится в сообщении.

В частности, город откажется от концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце.

Исключение сделали только для новогодних программ для семей с детьми и традиционных елок.

В Петербурге мобилизованным полагаются единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб., а добровольцам — 300 тыс., напомнили власти. Беглов говорил, что в Петербурге уже сформировано три добровольческих батальона — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Помимо выплат семьи призванных в ходе частичной мобилизации имеют право на бесплатное питание (завтрак и обед) для детей в образовательных учреждениях, бесплатный проезд для детей, освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, поступление в детские сады и школы вне очереди, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря.

Об аналогичном решении объявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. «Сейчас такого [массовых гуляний] в планах нет. Елки для детей, праздничные мероприятия в садах и школах будут. Но массовых гуляний, фейерверков, концертов на праздники мы не планируем. У нас есть другие задачи», — сказал Шалабаев.

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По его словам, средства будут направлены в том числе на поддержку семей мобилизованных. «Это плата за детские сады, за питание в школах, за продленку, за дополнительное образование», — добавил глава города.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тыс. человек. Это рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. В первую очередь речь идет о тех, кто имеет боевой опыт и отслужил в армии, а также о тех, у кого есть необходимая военная специальность: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители, поясняли в ведомстве.

В конце сентября заместитель военного комиссара Петербурга полковник Ильфат Абзалов сообщил, что город выполнил план по мобилизации на 30%. При этом сначала он оговорился, заявив, что жителям раздали 80 тыс. повесток. Потом военком признал ошибку, уточнив, что речь идет о 8 тыс. повесток.

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Елена Чернышова
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