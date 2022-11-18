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Военная операция на Украине ,  
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Более 90% россиян высказались против отказа от новогодних елок

ВЦИОМ: 96% россиян высказались за новогодние елки на фоне военной операции
Большая часть опрошенных поддержала праздничные мероприятия в поддержку мобилизованных: отправку подарков на передовую, установку в воинских частях елок и посещение раненых в госпиталях Дедом Морозом и Снегурочкой
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Большинство россиян высказались за сохранение традиционных элементов новогодних праздников — детских елок, оформления улиц и торговых центров. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.

Большинство респондентов поддержали праздничное оформление городов, но при условии, что власти не будут покупать новую иллюминацию и украшения (70%). 85% опрошенных также высказались за праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок (37% считают, что при этом их оформление следует сделать скромнее), а за установку праздничных елей на улицах и площадях — 89% (в том числе 34% — за скромное оформление).

Абсолютное большинство россиян (96%) полагают, что детские праздники и новогодние елки следует сохранить. Праздничные фейерверки такой поддержки не получили — по мнению каждого второго, в текущих условиях от них вовсе следует отказаться (54%).

На фоне военной операции на Украине большинство россиян положительно отнеслись к проведению таких праздничных мероприятий:

  • поздравление семей участников боевых действий (94%) и раненых в госпиталях (87%) с участием Деда Мороза и Снегурочки;
  • отправка на передовую поздравительных открыток (87%);
  • проведение всероссийской акции с возможностью отправить письмо-поздравление для военнослужащих (84%);
  • установка в воинских частях праздничных елей с игрушками в виде пожеланий и игрушек, сделанных детьми (83%);
  • организация новогодних ярмарок, на которых можно собрать и отправить подарок участникам военной операции и членам их семей (82%);
  • организация концертов, на которых бы звучали патриотические песни, записывались поздравления военнослужащим и членам их семей, проходил сбор вещей для армии (80%);
  • расширение благотворительного проекта «Елка желаний» за счет детей из вошедших в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также детей из семей беженцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (82%);
  • проведение в госкомпаниях мероприятий по подведению итогов года с обязательным проявлением уважения в адрес семей участников СВО — сотрудников этих компаний (75%).

Опрос ВЦИОМа, опубликованный 20 октября, показал, что три четверти россиян (74%) поддерживали бы решение властей отменить новогодние мероприятия — праздничные гуляния, украшение городов и детские елки. Каждый второй респондент объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% опрошенных).

После объявления частичной мобилизации ряд регионов России отказался проводить новогодние мероприятия. В частности, о таком решении объявили власти Курской, Ростовской и Калужской областей. Власти Петербурга сообщили, что не будут проводить концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и фестиваль огня «Рождественская звезда», а сэкономленные средства направят на приобретение дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал спорной идею отменить праздники ради сбережения финансов. По его словам, бюджет города получит больше денег, которые сможет отправить на поддержку спецоперации на Украине, если проведет новогодние мероприятия, чем если откажется от них.

Минобороны заявило, что отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах нет необходимости, так как у ведомства есть все необходимое для снабжения войск.

Авторы
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Ломакина Яна
Новый год Опрос ВЦИОМ россияне военная операция частичная мобилизация
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