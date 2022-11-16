Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года
Собянин предложил горожанам поучаствовать в опросе о праздновании Нового года в Москве
Перед населением России в этом году встал выбор: можно «во имя показного сострадания» отказаться от празднования Нового года и Рождества, а можно «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми», которые не теряют духа и не впадают в уныние, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он предложил москвичам самим решить, как столица будет отмечать праздники: для этого нужно проголосовать на платформе «Активный гражданин».
Пользователям предлагается ответить на вопрос: «На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?». Вариантов три:
- Так же, как и в прошлые годы.
- С новогодним оформлением города, но без массовых концертов.
- Без украшения города и праздничных мероприятий.
При выборе первых двух опций вырученные от новогодних мероприятий средства направят на поддержку участников спецоперации на Украине.
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