Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Собянин предложил горожанам поучаствовать в опросе о праздновании Нового года в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

Перед населением России в этом году встал выбор: можно «во имя показного сострадания» отказаться от празднования Нового года и Рождества, а можно «вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми», которые не теряют духа и не впадают в уныние, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он предложил москвичам самим решить, как столица будет отмечать праздники: для этого нужно проголосовать на платформе «Активный гражданин».

Пользователям предлагается ответить на вопрос: «На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?». Вариантов три:

Так же, как и в прошлые годы. С новогодним оформлением города, но без массовых концертов. Без украшения города и праздничных мероприятий.

При выборе первых двух опций вырученные от новогодних мероприятий средства направят на поддержку участников спецоперации на Украине.

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