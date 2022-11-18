В Москве украсят улицы, но откажутся от салютов и концертов на Новый год

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин огласил итоги голосования о судьбе новогодних праздников: более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов.

«От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу», — сообщил результатs мэр.

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