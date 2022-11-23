Захарова обвинила ООН в избегании оценок видео с расстрелом военных

Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

ООН «прячутся за общими фразами» в оценке ситуации с расстрелом ВСУ пленных российских военнослужащих в ЛНР, написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за все хорошее против всего плохого», либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — заявила Захарова.

«Посмотрите, например, по событиям в Буче они были более чем многословны, конкретны и инициативны. В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии», — добавила она.

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