В Киеве проверят видео с расстрелом сдавшихся российских военных

Ольга Стефанишина (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Киеве изучат видеозапись, на которой, по заявлениям Москвы, показан расстрел сдающихся в плен российских солдат. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в кулуарах форума по безопасности в канадском Галифаксе, передает CNBC.

«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заверила она, назвав при этом «очень маловероятным», что опубликованные кадры доказывают обвинения России.

Речь идет о видеозаписи, которое стало распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома (откуда выходили сдающиеся) появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

Российское Минобороны назвало произошедшее «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности («а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). К изучению кадров приступили в ООН.

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