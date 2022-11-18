В ООН начали изучать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными

Элизабет Тросселл (Фото: Violaine Martin / unisgeneva / Flickr)

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) изучает видеозаписи, на которых изображены убитые российские военнопленные. Об этом сообщила «РИА Новости» сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала она.

18 ноября в соцсетях начали распространять видео, снятые, предположительно, в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, ложатся на землю, а за ними следят мужчины в форме с желтыми повязками (предположительно, военнослужащие украинской армии). Затем на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На другом видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.

Позже Минобороны России подтвердило расстрел в Макеевке более десяти российских военнопленных украинскими солдатами. Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни с требованием расследования. Он уточнил, что сведения направят по 2 тыс. адресов, в том числе, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.