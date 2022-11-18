МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Заявление опубликовано на сайте министерства.

«Мы уже неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим. <...> Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев. <...> Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование», — призвала Захарова.

18 ноября в соцсетях стали распространяться видео, снятые, предположительно, в Макеевке. На них видно украинского пулеметчика, целящегося в сторону здания, из которого выходит человек в форме, похожей на российскую. Он ложится к другим солдатам в ряд лицом вниз. После этого военнослужащий ВСУ, призывавший их сдаться, спрашивает, кто офицер. На последних кадрах видео начинает трястись, слышны звуки выстрелов, после чего ролик прерывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видно 12 тел в той же одежде, что на предыдущем видео, лежащих в лужах крови.

Позже Минобороны России сообщило о казни ВСУ военнопленных в Макеевке в ЛНР. В министерстве заявили, что убийство более десяти обездвиженных российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных. Расследование ведется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК).

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел.