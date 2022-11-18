МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел пленных
Официальный представитель МИДа Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Заявление опубликовано на сайте министерства.
«Мы уже неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим. <...> Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев. <...> Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование», — призвала Захарова.
18 ноября в соцсетях стали распространяться видео, снятые, предположительно, в Макеевке. На них видно украинского пулеметчика, целящегося в сторону здания, из которого выходит человек в форме, похожей на российскую. Он ложится к другим солдатам в ряд лицом вниз. После этого военнослужащий ВСУ, призывавший их сдаться, спрашивает, кто офицер. На последних кадрах видео начинает трястись, слышны звуки выстрелов, после чего ролик прерывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видно 12 тел в той же одежде, что на предыдущем видео, лежащих в лужах крови.
Позже Минобороны России сообщило о казни ВСУ военнопленных в Макеевке в ЛНР. В министерстве заявили, что убийство более десяти обездвиженных российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных. Расследование ведется по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК).
Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел.