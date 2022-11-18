Москалькова обратилась в Совет Европы и ООН из-за расстрела пленных

Татьяна Москалькова (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям по поводу видео с предполагаемым расстрелом российских пленных. Об этом омбудсмен написала у себя в телеграм-канале.

«Это военное преступление, преступление против человечности, которое не может не вызывать отвращения и возмущения», — заявила Москалькова. Она обратилась с требованием осудить расстрел к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, эксперту спецкомиссии ООН Эрику Месе, главе Европейского комитета по предупреждению пыток Алану Митчеллу и в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи.

Минобороны сообщило о казни бойцами ВСУ российских военнопленных в Макеевке в ЛНР. В министерстве обвинили в расстреле киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что выстрелы в головы обездвиженных российских солдат не удастся представить в качестве «трагического исключения».

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что направит в международные организации видео предполагаемой казни с требованием расследования. Об этом сообщалось в телеграм-канале СПЧ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнопленных. Расследование ведется по пунктам статьи об убийстве двух и более лиц, совершенного группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

18 ноября в соцсетях начали распространяться видео, снятые, предположительно, в селе Макеевка в ЛНР. На них видно украинского пулеметчика, целящегося в сторону здания, из которого выходят люди в военной форме, похожей на российскую, и ложатся на землю. Военнослужащий ВСУ, призывавший их сдаться, спрашивает, кто из них офицер. После чего кадр начинает трястись и видео прерывается. На втором ролике, снятом с квадрокоптера, видно 12 тел в той же одежде, лежащих в лужах крови.