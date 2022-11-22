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Военная операция на Украине ,  
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На Украине завели дело против расстрелянных российских военных

Генпрокуратура Украины завела дело на расстрелянных российских военнопленных
В Генпрокуратуре Украины обвинили российских военных в «имитации сдачи в плен». Ранее Москва обратилась в международные организации, обвинив Украину в нарушении Женевской конвенции
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украинская прокуратура начала уголовное производство по факту «вероломства российских военных», которые, по мнению ведомства, в луганском селе Макеевка «имитировали» сдачу в плен к ВСУ, сообщается в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Ранее Москва пообещала найти и наказать виновных в расстреле

«В с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются интернациональным гуманитарным правом», — утверждают в ведомстве.

На видео, распространенном в соцсетях 18 ноября, видно, как мужчины в похожей на российскую военной форме выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками, предположительно, это военнослужащие ВСУ. У сдавшихся спрашивают, кто из них офицер. Затем слышны выстрелы, видео обрывается. Есть также вторая запись, сделанная с квадрокоптера, на которой видны 12 тел военных, рядом с некоторыми видны пятна, похожие на кровь.

Украинская прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Она предусматривает от восьми до 12 лет лишения свободы. При этом данная статья УК предусматривает наказание в том числе за жестокое обращение с военнопленными.

Минобороны России назвало кадры расстрела «видеосвидетельствами массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). Эта часть статьи предусматривает от восьми до 20 лет лишения свободы. Кремль пообещал, что виновные в расстреле будут найдены и наказаны, если понадобится, к этому процессу привлекут международные организации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ранее заявила, что Украина проведет расследование по данному видео, но она усомнилась, что эти кадры доказывают обвинения России.

После публикации видео в ООН призвали все стороны конфликта провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

Госдума 22 ноября обратилась к парламентам других стран, призвав осудить «преступления киевского режима», помочь привлечь виновных и «их покровителей» к ответственности. Парламентарии назвали умышленное убийство пленных грубым нарушением международного права и Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура Украины военнопленные Украина Военная операция на Украине
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