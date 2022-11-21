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Эрдоган объяснил операцию в Сирии

Эрдоган объяснил операцию в Сирии невыполнением обязательств России
Эрдоган напомнил о меморандуме, в котором Россия обещала содействовать отводу сил курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал проведение операции на севере Сирии с тем, что Россия, по его словам, не выполнила обязательство убрать террористов с этой территории, передает издание Daily Sabah.

Эрдоган напомнил о заключенном между Турцией и Россией в 2019 году в Сочи соглашении. В нем, в частности, говорилось о содействии российской военной полиции и сирийской пограничной службы по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы.

«Они были обязаны очистить территорию от террористов. К сожалению, несмотря на то, что мы много раз напоминали им об этом, они этого не сделали. Мы сказали, что не будем молчать против этого, и что мы примем меры против террористов», — заявил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что не обсуждал турецкую операцию с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом. «Однако и Байден, и Путин уже знают, что мы можем делать такие вещи в этом регионе в любое время», – отметил он.

20 ноября Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК, Турция считает ее террористической организацией) на севере Сирии и Ирака. В турецком Минобороны заявили о планах ликвидации террористической угрозы в этом регионе. Целями операции Анкара назвала предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.

Турецкой операции предшествовал теракт в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек, а также по меньшей мере 81 пострадал, в том числе трое россиян. Власти Турции возложили ответственность за произошедшее на РПК. По данным турецкой полиции, теракт устроила гражданка Сирии 1999 года рождения, признавшая свои связи с «Рабочей партией Курдистана».

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