В Сирии сообщили об ударе Турции по базе международной коалиции

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Турция с помощью беспилотника нанесла удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщил AFP представитель СДС Фархад Шами, передает France24.

По словам Шами, два бойца курдских формирований погибли. Телеканал al-Mayadeen также сообщает о трех раненых. Информации о жертвах среди членов международной коалиции не поступало.

20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о начале на севере Сирии и Ирака операции «Коготь-меч» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Целями операции в турецком Минобороны назвали предотвращение терактов против граждан Турции и обеспечение безопасности границ. Анкара считает РПК ответственной за недавний теракт в Стамбуле, курды свою причастность отрицают.

В ходе операции Вооруженные силы республики нанесли авиаудары по территориям, которые «использовались террористами в качестве базы для нападений» на Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что операция не ограничится воздушными ударами. Министр обороны Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков в ходе операции «Коготь-Меч».

Госдеп США призвал Турцию к деэскалации конфликта «для защиты жизни гражданского населения и поддержки общей цели победы над ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)».



Глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 21 ноября обвинил страны Запада в попытках дестабилизировать ситуацию в Турции через поддержку террористов — курдских «Отрядов народной самообороны» и РПК. Анкара считает, что использовать эти формирования для борьбы с ИГИЛ означает «бороться с террористами с помощью террористов».