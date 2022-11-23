Молдавия по рекомендации Украины засекретила данные о работе энергосетей

Молдавия засекретила информацию о работе энергосетей по рекомендации властей Украины. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица в эфире телеканала PRO TV Chisinau.

«После этих атак сайты энергораспределительных компаний не будут публиковать полную информацию [о перетоках, состоянии]. <...> У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности», — ответила она на вопрос о том, почему информация о перетоках и подключении исчезла с официального сайта Moldelectrica (цитата по Agora.md).

Россия с октября наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Первая атака произошла вскоре после взрыва на Крымском мосту, в организации которого ФСБ обвинила украинскую разведку и лично ее руководителя Кирилла Буданова. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность страны ко взрыву.

В Минобороны заявляли, что цели ударов — объекты «системы военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики». Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал, что «речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». В результате ударов в стране начались перебои с электроэнергией.

Самый массированный удар, по мнению главы украинского Минэнерго Германа Галущенко, нанесли 15 ноября. Тогда о взрывах и работе ПВО сообщили не менее чем в десяти украинских регионах, после чего в стране ввели экстренные отключения электричества. В офисе украинского президента тогда заявили, что без электроэнергии в стране остались 20 млн человек (население всей Украины, по данным Укрстата на 1 января 2022-го, составляло чуть больше 41 млн человек).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября сообщил, что из строя вышла почти половина энергетической системы страны. Председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сказал накануне, что на Украине не осталось непострадавших электростанций. Министр финансов страны Сергей Марченко оценил ущерб инфраструктуре как минимум в $100 млрд.