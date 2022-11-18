Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 16:18
Власти сообщили о продолжающихся с ночи обстрелах Новой Каховки Политика, 17:31
В мэрии оценили роль архитектурных конкурсов в создании облика Москвы Город, 17:28
На Украине оценили ущерб инфраструктуре в $100 млрд Политика, 17:24
Минобороны сообщило о казни ВСУ российских военнопленных Политика, 17:24
Как районы Москвы влияют на воспитание сильной личности Телеканал, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:22
Экс-президента Молдавии Додона освободили из-под домашнего ареста Политика, 17:18
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин в разговоре с эмиром Катара пожелал его сборной успеха на ЧМ-2022 Спорт, 17:15
В Москве украсят улицы, но откажутся от салютов и концертов на Новый год Общество, 17:13
При обстреле в Белгородской области погиб 80-летний мужчина Политика, 17:11
Как геоаналитика изменила рынок розничной торговли: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 17:09
Сборная Испании из-за травмы лишилась защитника за два дня до старта ЧМ Спорт, 17:06
Цена нефти Brent впервые за полтора месяца упала ниже $86 за баррель Инвестиции, 17:02
Главком РВСН отчитался об успешных летных испытаниях «Сармата» Политика, 17:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине оценили ущерб инфраструктуре в $100 млрд

Минфин Украины оценил ущерб для инфраструктуры с начала спецоперации в $100 млрд
Общая сумма ущерба энрергетическим предприятиям и другой инфраструктуре может быть больше, поскольку она ежедневно подвергается атакам, заявили в Минфине Украины
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Ущерб украинской инфраструктуре от ракетных ударов оценивается в $100 млрд и, возможно, больше, заявил в интервью телеканалу Bloomberg министр финансов Украины Сергей Марченко.

«$100 млрд за весь период, может и больше. Опять же, всю сумму ущерба оценить непросто, поскольку наша критическая инфраструктура ежедневного подвергается атакам», — сказал он.

15 ноября Украина подверглась массированному удару, который в Минэнерго назвали самым масштабным с начала росийской спецоперации. О взрывах и работе ПВО заявили в более чем 10 областях, в которых регионах сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

16 ноября Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. «Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины 10 октября, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы.

По всей Украине, в том числе в Киеве, происходят сбои электроснабжения и применяются отключения света. По оценке украинского президента Владимира Зеленского, без электричества остаются около 10 млн человек.

Читайте на РБК Pro
Как не надо выводить бизнес на новый рынок: топ-10 ошибок фаундеров Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке Что делать, когда бюджета на HR нет, а повышать эффективность людей надо
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине ущерб Минфин Украины
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Около 20 млн жителей Украины остались без электроэнергии после взрывов
Политика
В Молдавии отключилось электричество после взрывов на Украине
Общество
На Украине начали готовить тепловозы из-за отключений электричества
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter