На Украине оценили ущерб инфраструктуре в $100 млрд

Минфин Украины оценил ущерб для инфраструктуры с начала спецоперации в $100 млрд

Общая сумма ущерба энрергетическим предприятиям и другой инфраструктуре может быть больше, поскольку она ежедневно подвергается атакам, заявили в Минфине Украины

Фото: Ed Ram / Getty Images

Ущерб украинской инфраструктуре от ракетных ударов оценивается в $100 млрд и, возможно, больше, заявил в интервью телеканалу Bloomberg министр финансов Украины Сергей Марченко.

«$100 млрд за весь период, может и больше. Опять же, всю сумму ущерба оценить непросто, поскольку наша критическая инфраструктура ежедневного подвергается атакам», — сказал он.

15 ноября Украина подверглась массированному удару, который в Минэнерго назвали самым масштабным с начала росийской спецоперации. О взрывах и работе ПВО заявили в более чем 10 областях, в которых регионах сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.

16 ноября Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. «Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.

Российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины 10 октября, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы.

По всей Украине, в том числе в Киеве, происходят сбои электроснабжения и применяются отключения света. По оценке украинского президента Владимира Зеленского, без электричества остаются около 10 млн человек.