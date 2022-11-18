На Украине оценили ущерб инфраструктуре в $100 млрд
Ущерб украинской инфраструктуре от ракетных ударов оценивается в $100 млрд и, возможно, больше, заявил в интервью телеканалу Bloomberg министр финансов Украины Сергей Марченко.
«$100 млрд за весь период, может и больше. Опять же, всю сумму ущерба оценить непросто, поскольку наша критическая инфраструктура ежедневного подвергается атакам», — сказал он.
15 ноября Украина подверглась массированному удару, который в Минэнерго назвали самым масштабным с начала росийской спецоперации. О взрывах и работе ПВО заявили в более чем 10 областях, в которых регионах сообщали о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
16 ноября Минобороны России сообщило, что накануне был нанесен массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. «Цель удара достигнута», — заявили в ведомстве.
Российские военные начали наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины 10 октября, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы.
По всей Украине, в том числе в Киеве, происходят сбои электроснабжения и применяются отключения света. По оценке украинского президента Владимира Зеленского, без электричества остаются около 10 млн человек.