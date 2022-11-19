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На Украине оценили сроки восстановления энергоснабжения в случае блэкаута

Центр исследований энергетики Украины: энергосистему при блэкауте восстановят за 3-10 дней

При полном отключении электричества на всей территории Украины на восстановление энергосистемы в лучшем случае уйдет три дня, а в худшем — семь-десять дней, сообщил на брифинге директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Он добавил, что ни одна энергосистема в мире не подвергалась таким мощным атакам, которые угрожали бы блэкаутом. По словам Харченко, после масштабной атаки 15 ноября энергоснабжение стабилизируется. «Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитированный, но шаг за шагом ситуация улучшается», — сказал он.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам энергетики Украины, ее целями Минобороны называло «систему военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики». Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, который, как считают в Москве, организовали украинские спецслужбы. В Киеве причастность к произошедшему отрицали.

Одна из последних атак произошла 15 ноября. В украинском Минэнерго удар назвали самым масштабным с начала российской спецоперации.

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, к 18 ноября из-за ударов почти половина энергосистемы страны оказалась выведенной из строя. Президент Владимир Зеленский указывал, что без электричества остаются более 10 млн украинцев. В украинском Минфине оценили ущерб инфраструктуре от ракетных ударов в $100 млрд. Politico писала, что украинские власти обратились к США и нескольким странам ЕС за помощью в восстановлении энергоинфраструктуры, поскольку Киеву не хватает на это необходимых компонентов.

По всей Украине, в том числе в Киеве, есть нарушения электроснабжения и действуют графики отключения света. Так, мэр Львова Андрей Садовый 18 ноября в видеообращении в своем телеграм-канале предупредил жителей, что город может оказаться в ситуации, когда света может не быть неделями. Также он объяснил, почему некоторым горожанам совсем не выключают свет, а некоторым трижды в сутки. По словам главы города, если на линии расположена больница или другой объект критической инфраструктуры, питание по ней в том числе в домах планово отключать не будут.

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До этого власти Львовской области говорили, что на полное восстановление энергоснабжения в регионе понадобится от восьми месяцев до одного года.

Теги
Украина отключение света Львов Львовская область энергетика
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