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Военная операция на Украине ,  
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На Украине заявили, что почти половина энергосистемы выведена из строя

Премьер Украины Шмыгаль: «Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя»
Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электричества в городе, заявил замглавы администрации украинской столицы Николай Поворозник
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В результате ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины почти половина энергетической системы страны оказалась выведена из строя, сообщил во время пресс-конференции в Киеве с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — сказал Шмыгаль (цитата по «Укринформ»).

По его словам, в этой ситуации Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских стран, а именно в поставках оборудования и финансовых ресурсах для закупок газа.

Россия с 10 октября наносит удары по объектам энергетики Украины. Один из последних, о котором сообщали в Минобороны, по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики произошел 15 ноября. В украинском Минэнерго удар назвали самым масштабным с начала российской спецоперации.

По всей Украине, в том числе в Киеве, есть нарушения электроснабжения и действуют графики отключения света. Президент Владимир Зеленский указывал, что без электричества остаются более 10 млн украинцев. Министр финансов Украины Сергей Марченко оценивал ущерб инфраструктуре от ракетных ударов в $100 млрд.

Первый заместитель главы администрации Киева Николай Поворозник сообщил, что местные власти готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению света в украинской столице. Сейчас, по его словам, в Киеве действуют стабильные графики отключений, не более чем на четыре часа. «Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас как никогда надо экономить электроэнергию», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

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