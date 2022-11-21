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Операция Турции в Сирии ,  
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Турция обвинила Запад в попытках дестабилизации

Администрация Эрдогана обвинила Запад в попытках дестабилизировать Турцию
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Поддерживая террористов, Запад пытается дестабилизировать ситуацию в Турции. Об этом написал на своей странице в Twitter глава управления по коммуникациям администрации президента республики Фахреттин Алтун.

«Они (страны Запада. — РБК) прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок. Их стратегические аргументы — фарс. И это не способ борьбы с терроризмом», — заявил чиновник.

По его словам, сегодняшний обстрел турецкого города Каркамыш ракетами силами курдских «Отрядов народной самообороны» и «Рабочей партии Курдистана» (YPG/PKK, Турция считает их террористическими) показал, что «западная поддержка этой террористической группировки во имя борьбы с другими террористическими группировками, такими как ИГИЛ (признана в России террористической и запрещена), является полным провалом» и «нельзя бороться с террористами с помощью террористов».

Алтун подчеркнул, что Турция продолжит преследовать террористов, «куда бы они ни убежали и где бы ни спрятались».

В середине ноября в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль произошел взрыв. Шесть человек погибли, более 80 пострадали. Анкара обвинила в теракте «Рабочую партию Курдистана» и выразила недовольство политикой Запада по отношению к курдам, отказавшись принять от США соболезнования в связи со случившимся. Американские военные оказывали поддержку курдским отрядам в ходе конфликта в Сирии.

20 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ о проведении операции «Коготь-меч» против курдских формирований на севере Сирии и Ирака для ликвидации террористической угрозы. ВС Турции нанесли удары по территориям, которые «использовались РПК в качестве баз для организации терактов против Турции».

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На следующий день по турецкому городу Каркамыш в провинции Газиантеп из северной части Сирии было выпущено пять ракет. Как сообщает Haberturk, ракеты выпустили силы «Отрядов народной самообороны» и «Рабочей партии Курдистана». В результате обстрелов, по данным губернатора Давута Гюля, погибли два человека, шестеро получили ранения. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил о трех погибших.

Теги
Турция США Сирия Рабочая партия Курдистана
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