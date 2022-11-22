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Кремль призвал потребовать от Киева отвода тяжелых вооружений от ЗАЭС

Песков: Киев должен отвести тяжелое вооружение от Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Необходимо требовать от Украины отвода тяжелых вооружений от территории вокруг Запорожской АЭС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, угрозу станции представляют только те, кто ее обстреливают. «А обстреливает артиллерия Вооруженных сил Украины. Вот что нужно требовать от Украины — отводить тяжелое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности европейский континент», — заявил представитель Кремля.

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