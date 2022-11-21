МИД призвал МАГАТЭ «уйти от абстрактных осуждений» обстрелов ЗАЭС

Запорожская АЭС (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Секретариату МАГАТЭ следует «занять ответственную позицию» по Запорожской АЭС, уйти от «абстрактных осуждений и требований прекращения» обстрелов «без адресной отсылки» и четко указать на виновников атак, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Пришло время назвать вещи своими именами, иначе украинских националистов не остановить. Для этого нужны решимость и ответственность. Очень надеемся, что они будут проявлены», — сказала Захарова.

Она напомнила, что ВСУ возобновили обстрелы территории вокруг периметра станции «после периода некоторого затишья»: 19 ноября по территории ЗАЭС были нанесены «многочисленные артиллерийские удары натовскими боеприпасами 155 калибра», атаки продолжились и на следующий день.

Представитель МИДа указала и на то, что на регулярной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене, где рассматривался вопрос о ситуации вокруг ядерных объектов на Украине, Финляндия и Канада предложили проект «очередной антироссийской резолюции». «В документе нет ни слова об истинном источнике угроз — Украине», — заметила Захарова. Тем самым страны Запада, по ее мнению, «дали карт-бланш» руководству Украины на разрушение ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, но формально управлялась украинским «Энергоатомом». Станция неоднократно подвергалась обстрелам после начала российской спецоперации.

После вхождения Запорожской области в состав России президент страны Владимир Путин распорядился передать станцию в федеральную собственность. Во исполнение указа главы государства правительство создало ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие) «Запорожская АЭС».

После недавних обстрелов, в которых Россия обвиняет Киев, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал приехать в Москву и попытаться добиться создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Он потребовал немедленно прекратить стрельбу вблизи станции. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — заявил Гросси.

При этом повреждения, которые получили здания и оборудование на территории ЗАЭС при обстрелах 19 и 20 ноября, МАГАТЭ сочло некритичными для ядерной безопасности. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал подобные заявления «верхом цинизма».