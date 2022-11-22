Собчак опровергла увольнение Кирилла Суханова из «Осторожно Media»

Кирилл Суханов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Кирилл Суханов продолжает оставаться сотрудником «Осторожно Media». Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. Суханов также является ее коммерческим директором.

«Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды», — рассказала Собчак.

Ранее об увольнении Суханова из «Oсторожно Media» писало агентство «РИА Новости» в своем телеграм-канале со ссылкой на источник в окружении Собчак. Также агентство в новости для подписчиков новостного терминала со ссылкой на источник сообщило, что Суханова сняли с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media». «Он уволен 2 ноября», — передало агентство сообщение источника.

Собчак заявила, что поддерживает связь с Сухановым и делает все возможное для освобождения своих коллег.

Суханов вместе с экс-главредом Tatler Арианом Романовским находятся в СИЗО. Они проходят по делу о вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, Суханов и Романовский подготовили статью для телеграм-канала «Тушите свет» с информацией, которая могла причинить большой вред правам и законным интересам Чемезова, а также интересам его близких. Чтобы статья не вышла, обвиняемые вымогали у Чемезова деньги.

Позже по этому делу арестовали журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева. По данным Baza, он был одним из администраторов телеграм-канала «Тушите свет».

Суханова задержали при получении первого транша в размере 800 тыс. руб. от представителя Чемезова. Директор Собчак заявил, что готов признать вину в получении этой суммы и принести публичные извинения потерпевшему. Вину в вымогательстве 11 млн руб. он не признал.

Ранее ТАСС писал, что задержать по этому делу планировали Собчак. 26 октября в ее доме в Подмосковье прошли обыски. Позже источник, знакомый с содержанием дела, сообщил РБК, что Собчак не проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве. В ноябре журналистка вернулась в Россию и извинилась перед Сергеем Чемезовым.