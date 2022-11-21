Глава МАГАТЭ удивился осведомленностью Путина о ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Путин очень хорошо осведомлен о ситуации на ЗАЭС, это удивляет

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что был удивлен осведомленности президента России Владимира Путина о ситуации на Запорожской АЭС.

«Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило», — сказал Гросси в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, осведомлен ли Путин о происходящем на ЗАЭС

По словам главы МАГАТЭ, президент России обладает подробными знаниями не только о планировке станции, «но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешнему источнику энергии». «Это объект, который он знает очень хорошо», — резюмировал Гросси.

Путин и Гроссии в последний раз встречались в Москве 11 октября. Тогда российский президент предупредил, что политизация атомной деятельности в мире остается на опасном уровне, однако Россия, по его словам, сохраняет приверженность нераспространению военных ядерных технологий. Также глава государства заявил о готовности обсудить с вокруг Запорожской АЭС. В свою очередь гендиректор МАГАТЭ отметил, что он лично прилагал усилия для того, чтобы избежать ядерной аварии на ЗАЭС.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам после начала российской спецоперации на Украине. После последних обстрелов, в которых Россия обвинила Киев, Гросси пообещал вновь приехать в Москву и попытаться добиться успеха в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.