В «Росэнергоатоме» ответили на заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС

Заявления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС — верх цинизма. Об этом в интервью ТАСС заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем заявлении по поводу обстрелов 19 и 20 ноября заявил, что при обстрелах пострадали здания и оборудования на территории ЗАЭС, однако «повреждения не являются критическими для атомной безопасности на объекте».

«Они уже договорились до того, что «критическая инфраструктура не пострадала». А что на АЭС является не критической инфраструктурой? Есть, например, емкости с турбинным маслом, рядом азотно-кислородная станция и емкости с водородом. Формально это не критически важная инфраструктура для АЭС. Но ВСУ их активно обстреливали», — заявил Карчаа.

Карчаа попросил представить, что было бы, если бы загорелось 240 т турбинного масла. «К чему привел бы такой пожар? Поэтому рассуждать о некритичности повреждений на АЭС в условиях артиллерийских обстрелов — это верх цинизма», — сказал он.

Ранее в своем заявлении Гросси призвал к немедленному прекращению обстрелов станции и напомнил о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. Инициативу создать зону безопасности вокруг АЭС в Запорожской области выдвинул генсек ООН Антониу Гутерриш. Глава МАГАТЭ обсуждал создание зоны безопасности с российской и украинской сторонами. В конце октября Гросси заявил об отсутствии прогресса в этом вопросе.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам после ввода российских войск на Украину, обе стороны конфликт выдвигали встречные обвинения.