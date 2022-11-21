Глава Минобороны ФРГ призвала усилить европейскую систему ПВО

Инцидент с залетом на территорию Польши свидетельствует о необходимости улучшить европейскую систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью Rheinishen Post, фрагменты которого приводит 2DF.

По словам Ламбрехт, система ПВО НАТО должна быть улучшена. «Это особенно верно в отношении партнеров по НАТО, таких как Польша, Словакия и страны Балтии, которые непосредственно граничат с Россией и Украиной», — сказал Ламбрехт.

Ламбрехт рассказала, что Германия предложила Польше помощь в виде истребителей Eurofighter и американских систем ПВО Patriot. Аналогичную помощь Германия уже предоставляет Словакии. Стороны намерены продлить договор до конца 2023 года.

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека, сообщали польские Radio ZET и Radio Lublin. После этого в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

Российское Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» сообщения в СМИ, что ракеты российские. Ведомство заявило, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

О том, что упавшая в Польше ракета российская, говорил Зеленский. Позже он сказал, что нельзя быть уверенными на 100% насчет ее принадлежности. «Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — добавил президент. Украина попросила допустить своих представителей к месту падения. Польский президент Анджей Дуда в ответ заявил, что те смогут наблюдать за процедурой расследования, но не участвовать в ней.

Ламбрехт в своем интервью рассказала, что американские и польские партнеры проинформировали Германию, что обломки ракет принадлежат Украине. Однако она отметила, что вина за инцидент накладывается на Россию, поскольку украинская ракета отражала удар российских войск.