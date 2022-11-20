Посол Индонезии заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20

В Индонезии заявили, что понимают причины Путина не ехать на G20

Индонезия уважает решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали и понимает его причины, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал Таварес.

По словам посла, саммит прошел успешно и достиг поставленных целей. Что касается отношений с Россией, Индонезия намерена и дальше укреплять их во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, добавил он.

Россию на саммите G20, который проходил 15–16 ноября, представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер отказался от поездки из-за своего графика и необходимости оставаться в стране, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Днем 14 ноября Associated Press сообщило о госпитализации Лаврова. По данным агентства, он был отправлен в больницу вскоре после прибытия в Индонезию. Reuters писал, что министр проходил там обследование. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти сообщения фейком и опубликовала видео с Лавровым, на котором тот передал «всем огромный привет».

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15 ноября глава российского МИДа встретился на полях саммита с коллегой из Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Одной из тем, обсуждаемых на G20, была ситуация на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский выступил по видеосвязи и перечислил условия возможного заключения мира с Россией, среди которых вывод войск и восстановление территориальной целостности Украины, а также указал, что новые минские соглашения невозможны. По данным Bloomberg, после его речи Лавров заявил о необоснованности выдвигаемых требований.

В итоговом заявлении большинство стран — членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона.