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В Индонезии заявили, что понимают причины Путина не ехать на G20

Посол Индонезии заявил, что Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20

Индонезия уважает решение президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали и понимает его причины, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины», — сказал Таварес.

По словам посла, саммит прошел успешно и достиг поставленных целей. Что касается отношений с Россией, Индонезия намерена и дальше укреплять их во многих аспектах — политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, добавил он.

Россию на саммите G20, который проходил 15–16 ноября, представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Российский лидер отказался от поездки из-за своего графика и необходимости оставаться в стране, объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Днем 14 ноября Associated Press сообщило о госпитализации Лаврова. По данным агентства, он был отправлен в больницу вскоре после прибытия в Индонезию. Reuters писал, что министр проходил там обследование. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти сообщения фейком и опубликовала видео с Лавровым, на котором тот передал «всем огромный привет».

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15 ноября глава российского МИДа встретился на полях саммита с коллегой из Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Одной из тем, обсуждаемых на G20, была ситуация на Украине. Президент этой страны Владимир Зеленский выступил по видеосвязи и перечислил условия возможного заключения мира с Россией, среди которых вывод войск и восстановление территориальной целостности Украины, а также указал, что новые минские соглашения невозможны. По данным Bloomberg, после его речи Лавров заявил о необоснованности выдвигаемых требований.

В итоговом заявлении большинство стран — членов G20 «решительно осудили» действия России на Украине, но в документе отмечается, что «есть и другие мнения», на чем настояла российская сторона.

Теги
Индонезия G20 саммит G20 Владимир Путин
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