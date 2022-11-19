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Медведев заявил, что Зеленский не хочет переговоров по «шкурным» причинам

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Зеленский не хочет переговоров по «шкурным» причинам
История с падением ракеты в Польше свидетельствует об «усталости от киевского режима», утверждает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. При этом он считает, что Владимир Зеленский не хочет вести переговоров
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет вести переговоров «по вполне очевидным шкурным причинам». Об этом заявил бывший президент России и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Зеленскому переговоры не нужны по вполне очевидным шкурным причинам. Более того — они для него очень опасны, о чем уже приходилось говорить. Ведь если не признать реалии распада Украины — бессмысленно садиться за стол», — написал Медведев.

Как утверждает бывший российский президент, если Зеленский признает «распад» Украины, то его «укокошат свои же собственные националисты в связке с армейской верхушкой». По словам Медведева, Зеленский боится их «до обморока».

Медведев пишет, что «неуклюжие попытки» украинского руководства «перевалить» на Россию обстрел Польши не принял никто. В связи с этим он заключает, что «от киевского режима все устали». «США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Отсюда участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры», — добавил Медведев.

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека, сообщали польские Radio ZET и Radio Lublin. После этого в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

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Российское Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» сообщения в СМИ, что ракеты российские. Ведомство заявило, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

О том, что упавшая в Польше ракета российская, говорил Зеленский. Позже он сказал, что нельзя быть уверенными на 100% насчет ее принадлежности. «Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — добавил президент. Украина попросила допустить своих представителей к месту падения. Польский президент Анджей Дуда в ответ заявил, что те смогут наблюдать за процедурой расследования, но не участвовать в ней.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина Польша Дмитрий Медведев Владимир Зеленский Военная операция на Украине переговоры
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