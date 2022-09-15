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Госдеп сообщил о канале для решения вопроса обмена заключенными с Россией

Канал создали после встречи президентов в Женеве в июне 2021 года, Вашингтон и Москва напрямую общаются по нему до сих пор. Стороны обсуждают обмен в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден по итогам встречи в Женеве в июне 2021 года создали специальный канал, по которому российские и американские власти сейчас обсуждают обмен заключенными. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга, трансляция мероприятия шла на странице ведомства в Twitter.

«Мы напрямую контактируем с российскими властями по соответствующему каналу. <...> Когда президент Байден встречался с президентом Путиным в Женеве в июне 2021 года, они обсудили эту проблему и установили канал, через который эти проблемы решаются», — сказал он.

По словам Прайса, этот канал продолжают использовать до сих пор, сейчас по нему ведутся соответствующие обсуждения.

Он добавил, что американская администрация обсуждает с конгрессом альтернативу внесению России в список стран — спонсоров терроризма. Ранее США отказались делать это, чтобы предотвратить непредвиденные последствия для Украины и всего мира, говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Российский МИД называл это решение «точкой невозврата». Однако, вечером 14 сентября, сенатор от Коннектикута, демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм внесли законопроект о включении России в список в обход позиции Белого дома.

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В августе российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признает.

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Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако ее адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. 15 августа, защита Грайнер обжаловала приговор.

Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.

Накануне CNN и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что в Москву приезжал бывший министр энергетики США и экс-губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон, который занимается обменом осужденных в России американцев. По их данным, в столице он встретился с руководством страны. Конкретных деталей телеканал и агентство не раскрывали. В августе Ричардсон говорил AP, что рассчитывает обменять Грайнер и Уилана по схеме «два на два».

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Татьяна Зыкина
Госдепартамент США обмен заключенными Джо Байден Владимир Путин
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